Новая книга митрополита Тихона выйдет 25 декабря

Новая книга «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова), автора бестселлера «Несвятые святые», проданного тиражом более 3 миллионов экземпляров, появится в книжных магазинах страны 25 декабря.





Как сообщает « Российская газета », новая работа посвящена Российской империи. Это многогранное историческое исследование предпосылок и последствий Февральской революции, размышление о том, кто и как создает в России социальные катаклизмы. Как жили крестьяне до государственного переворота? Чем революция похожа на массовый индуцированный психоз? Как джентльмены развязывают бойни и в чем истинная причина Первой мировой войны? Какие три фактора могут определить поражение России и как их избежать уже в наше время? На эти и многие другие вопросы автор отвечает, анализируя научные источники и публикуя ранее неизвестные факты.





Книга «Гибель империи» — это продолжение темы, которую Тихон (Шевкунов) поднял в одноименном 18-серийном документальном фильме, показанном на телеканале «Россия 24» в 2021 году.









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