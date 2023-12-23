Новая книга митрополита Тихона выйдет 25 декабря

23.12.2023

Новая книга митрополита Тихона выйдет 25 декабря
Новая книга «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова), автора бестселлера «Несвятые святые», проданного тиражом более 3 миллионов экземпляров, появится в книжных магазинах страны 25 декабря.

Как сообщает «Российская газета», новая работа посвящена Российской империи. Это многогранное историческое исследование предпосылок и последствий Февральской революции, размышление о том, кто и как создает в России социальные катаклизмы. Как жили крестьяне до государственного переворота? Чем революция похожа на массовый индуцированный психоз? Как джентльмены развязывают бойни и в чем истинная причина Первой мировой войны? Какие три фактора могут определить поражение России и как их избежать уже в наше время? На эти и многие другие вопросы автор отвечает, анализируя научные источники и публикуя ранее неизвестные факты.

Книга «Гибель империи» — это продолжение темы, которую Тихон (Шевкунов) поднял в одноименном 18-серийном документальном фильме, показанном на телеканале «Россия 24» в 2021 году.


Фото: Pixabay.com