В Москве на специальной церемонии, прошедшей на Мосфильме, объявлены победители Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино.





Как сообщает « Российская газета », победителем в номинации «Лучший неигровой фильм года» стала картина режиссера Алексея Головкова «Семь дней осени», а приз «Лучший неигровой дебют» получил фильм «Отцы» Юрия Мокиенко.





Специальный партнер премии и соорганизатор приза зрительских симпатий ВКонтакте предоставил приз для победителя зрительского голосования на странице премии за лучший документальный проект на онлайн-платформах. Им стал «Звуковой ландшафт» (режиссеры Тихон Пендюрин, Генрих Игнатов).









Премия имени Дзиги Вертова вручается за развитие документальных форм киноискусства, презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатор ее создания — Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» — объединяет документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России.





Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.









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