В Санкт-Петербурге представят спектакль «Блокадный дневник Александринки»

Спектакль «Блокадный дневник Александринки», посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 1941-1944 годов, покажут в Александринском театре.





Как сообщил ТАСС режиссер спектакля, народный артист России Игорь Волков, идею спектакля много лет вынашивал заслуженный артист России Семен Сытник, работавший в архивах, собиравший свидетельства той поры. Играть спектакль он будет в актерском фойе, которое в блокаду было общежитием.





«Это частная история о жизни именно Александринского театра. Но она в полном смысле — российская история, потому что за осажденный Ленинград переживала вся страна», — сказал он.





В годы блокады Ленинграда в Пушкинском (ныне Александринском) театре проживали более 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию — 39 актеров, рабочих сцены и цехов.





Труппа Пушкинского театра в войну находилась в эвакуации в Новосибирске. При театре были организованы фронтовые бригады под руководством Константина Скоробогатова и Николая Черкасова. Труппа вернулась в Ленинград летом 1944 года и осенью возобновила спектакли.









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