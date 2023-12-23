В Мариинском театре стартует фестиваль «Лики современного пианизма»

ХVIII Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма» открывается 23 декабря в Мариинском театре и продлится до 31 декабря, сообщили в пресс-службе театра.





Пять концертов великого русского композитора Сергея Прокофьева прозвучат в исполнении лауреата I премии и золотой медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергея Давыдченко и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Одно из выступлений пройдет под руководством молодого китайского дирижера, лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Хаожаня Ли (III премия).





На открытии в Концертном зале Мариинского театра 23 декабря прозвучат Второй и Пятый концерты для фортепиано с оркестром Прокофьева.





В программу фестиваля включены также все девять фортепианных сонат Прокофьева. Объединяющий их концерт пройдет 24 декабря. Исполнителями выступят Тимофей Калмыков, Абисал Гергиев, Елизавета Украинская, Валентин Малинин, Виталий Петров, Станислав Корчагин, Сергей Давыдченко и Александр Пироженко.





В рамках фестиваля на трех сценах Мариинского театра состоятся 12 камерных и симфонических концертов при участии Дениса Мацуева, Бориса Березовского, Ксении Башмет, Владимира Рублева, Вадима Монастырского, Миры Евтич, которая вместе с Гергиевым основала этот фортепианный проект.









Фото: Михаил Вильчук / пресс-служба Мариинского театра