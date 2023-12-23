Песня Last Christmas возглавила рождественский хит-парад Великобритании

Песня Last Christmas группы Wham! впервые возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.





Композиция поп-дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли ранее уже несколько раз поднималась на вершины британских хит-парадов, но еще ни разу не становилась первой в рождественском чарте. Путь Last Christmas на первую строчку рождественского хит-парада занял 39 лет и стал самым продолжительным в истории, сообщает ТАСС





«Это очень важный момент для меня и для всех, кто был связан с Wham! и Джорджем Майклом, который писал ее с прицелом на первое место, в этом была цель. Ему удалось создать песню, в которой оказался сконцентрирован дух Рождества в музыкальной форме», заявил BBC 60-летний Риджли.





Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириякос Панайоту) умер в 2016 году в возрасте 53 лет. Мировую известность получил в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе Wham! В мире продано больше 100 млн копий альбомов Майкла и Wham!









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