Литературный бал в канун юбилея Пушкина прошел в Ульяновске

В Доме-музее писателя Ивана Гончарова в Ульяновске состоялся литературный Рождественский бал под музыку XIX века. Мероприятие провели в канун юбилейного года поэта Александра Пушкина, со дня рождения которого в 2024 году исполнится 225 лет.





Как сообщила ТАСС председатель регионального отделения Общероссийской ассоциации учителей русского языка и литературы Ирина Григорченко, были реконструированы события 1833 года, когда Александр Пушкин находился в Ульяновске в гостях у губернатора Загряжского и танцевал с барышнями на балу.





По сценарию гостей встречал сам хозяин дома — Гончаров, для которого Пушкин был кумиром. В гостиной музея звучала музыка XIX века, под которую кружились старшеклассники Мариинской гимназии Ульяновска.





Литературный бал проводится в Ульяновске с 2015 года, который был объявлен в России Годом литературы. У каждого такого мероприятия своя тема, в этом году бал посвящен творческим пересечениям Гончарова и Пушкина. По словам организаторов, главная цель — популяризация наследия писателя Гончарова и других представителей золотого века русской литературы.