В 2023 году Третьяковскую галерею посетило больше 2,1 миллиона человек — Ольга Любимова

В 2023 году Третьяковскую галерею посетило больше 2,1 миллиона человек, проведено 36 выставочных проектов, организовано 260 образовательных программ. В августе залы Новой Третьяковки принимали Детский культурный форум, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





Итоги года подвели на заседании попечительского совета Третьяковской галереи, проходившем под председательством первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова.





Министр культуры также рассказала о крупнейших объектах, которые готовятся к запуску в 2024 и 2025 году.





«Планируем открыть новый музейный комплекс на Кадашёвской набережной в Москве, филиалы Третьяковской галереи в Самаре и в составе наших культурно-образовательных комплексов в Калининграде и Владивостоке.





Хочу еще раз поблагодарить попечительский совет за поддержку и оказанную помощь», — написала Ольга Любимова.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой