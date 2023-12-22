В Москве простились с танцором Дмитрием Красиловым

Церемония прощания с артистом Дмитрием Красиловым прошла на Троекуровском кладбище. Об этом информирует РИА Новости.





По данным агентства , проститься с танцором пришли его друзья, коллеги и поклонники. Среди них были певец Niletto, участник группы «Градусы» Руслан Тагиев, солист Dabro Михаил Засидкевич, рэпер ST и другие. Актриса Елена Борщева отметила, что танцор ушел на пике.





«Очень жаль, очень хороший и добрый человек был», — добавила она.





Последний раз они с Красиловым встречались в воскресенье, 17 декабря, на светской премьере комедии «Новогодний ол инклюзив» в Москве – за день до смерти артиста. Друзья подтверждают, что танцор не очень хорошо себя чувствовал в тот вечер. Певец Стас Костюшкин заметил это и добавил, что шоумен никогда ни на что не жаловался.





Похоронят Красилова на его родине в Алтайском крае. Артист умер в возрасте 29 лет. Тело танцора обнаружили в понедельник в его квартире.









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