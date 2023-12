В Лондоне новое граффити Бэнкси украли вместе с дорожным знаком

Двое неизвестных мужчин украли работу стрит-арт художника Бэнкси. Об этом сообщил Daily Mail.





Уточняется, что работу украли через час после подтверждения авторства художника. Произведение появилось на обычном уличном столбе. На нем художник изобразил знак STOP и три беспилотника.





Злоумышленники приехали к месту нахождения работы на мотоцикле. Прохожие засняли момент кражи и опубликовали видеоролик в Сети.





Ранее картина Бэнкси была продана на аукционе более чем за 2 миллиона долларов. Изначально работа стоила 600 тысяч долларов. Картина родилась в 2010 году. Художник создал ее для британской группы Exit Through the Gift Shop, чтобы забрать права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Лента вышла в 2010 году и получила номинацию на премию «Оскар». Название группы сменилось на Brace Yourself!.









Фото: Screenshot