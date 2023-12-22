Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года

Количество смотрящих подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в 2023 году выросло на 57 процентов. Такие данные привел сам сервис.





Онлайн-кинотеатр подвел итоги 2023 года. Сервис не только нарастил базу пользователей, но и обеспечил рост времени просмотра. Наибольший прирост обеспечили оригинальные сериалы Okko. В уходящем году пользователи смотрели их в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Высокий прирост показал и альтернативный контент. Речь идет об индийских сериалах, азиатских и турецких проектах.





Согласно Telecom Daily, Okko стал сервисом с самой большой медиатекой в России. Среди сериалов, которые вдохновили зарегистрироваться наибольшее количество пользователей, такие проекты, как «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».





«Чебурашка» занял место самой популярной полнометражной картины Okko в 2023 году. Фильм также привлек больше всего новых пользователей. В десятку лент с наибольшим числом зрителей вошли также «Кентавр» и «Жанна Дюбарри».





Лидером среди сериалов стал «Волшебный участок». В детском контенте самым популярным оказался проект «Манюня». Лидером среди документальных фильмов стала оригинальная работа Okko «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».









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