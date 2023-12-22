Концерт Госоркестра имени Светланова состоялся в Петербурге

Госоркестр имени Евгения Светланова выступил на фестивале «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге. Музыканты исполнили сочинения из репертуара Юрия Темирканова.





В Петербурге проходит фестиваль памяти дирижера, который ушел из жизни в этом году. Солистом на концерте был народный артист России Николай Луганский. Пианист выступил более 40 раз за 20 лет сотрудничества с маэстро.





«Для меня творческое и человеческое общение с Юрием Хатуевичем стало великим подарком судьбы. Наверное, не было дирижера, с кем я более, чем с Темиркановым, поиграл в XXI веке», — поделился с журналистами Луганский.





По его словам, не было музыканта, перед которым он бы так преклонялся. Пианист исполнил произведение Сергея Рахманинова – рапсодию на тему Никколо Паганини для фортепиано с оркестром.





Москвичи выступали под управлением народного артиста России Александра Лазарева. В программе прозвучали Симфоническая фантазия «Буря» Петра Чайковского, Симфонические танцы Рахманинова. Концерт состоялся при поддеркже Минкультуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».









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