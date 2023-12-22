Крупнейшие детские театры поделились новогодними планами

Директора и художественные руководители детских театров рассказали о новогодних постановках. Об этом они сообщили на конференции в пресс-центре ТАСС.





Руководители крупнейших детских театров раскрыли праздничные планы. Так, в театре кукол имени Образцова новогодняя тема посвящена установке на свое законное место знаменитых часов, которые в мае 2023 года отправились на реставрацию. Также 22 декабря состоялась премьера новогоднего представления «Тайна Хранителя времени». Показы спектакля будут идти до конца детских каникул. В театре идут и классические постановки, такие как «Скрудж», «Рождественская история» и «Ночь перед Рождеством».





Московский областной театр кукол передаст Горловскому кукольному театру два спектакля. В столице можно будет посмотреть знаменитые «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали», «Мороз Иванович» и «Чудеса рядом».





Малый театр подготовил новогоднюю постановку «Приключения новогодних игрушек». В РАМТе детей ждут традиционные «Щелкунчик», «Рождественская историю», а также «Зверский детектив».





Художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Фролов отметил, что на всех четырех площадках уже идут новогодние спектакли. Зрителей ждет премьера «Школы Снежной королевы», которую подготовили специально к праздникам. Другой спектакль адресован самым маленьким театралам – «Елочки-иголочки». Увидеть праздничные представления можно будет до 8 января.









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