В РГБ для молодежи подвели итоги Года педагога и наставника в библиотеках России

Российская государственная библиотека для молодежи провела вебинар об итогах Года педагога и наставника в библиотеках России.





Заместитель директора РГБ для молодежи по научной и методической работе Марина Захарченко отметила, что наставничество сегодня является актуальным трендом развития кадровой политики в различных областях. Эта технология исторически хорошо зарекомендовала себя и в библиотечном деле. Библиотеки России понимают это и готовы продвигаться дальше в этом направлении, добавила Захарченко.





Участники вебинара подняли вопрос о развитии наставничества в библиотеках. Также обсуждались актуальные тенденции для формирования наставничества как кадровой технологии в библиотечном деле.





Помимо этого были озвучены результаты проведенного Всероссийского опроса сотрудников библиотек «Наставничество в библиотеке». Исследование показало, что библиотечные сотрудники в целом положительно оценивают его роль в адаптации молодых сотрудников. Однако пока они далеки от понимания необходимости выстраивания системы наставничества с соблюдением необходимых формальностей и этапов.





В этом году в Библиотеке для молодежи прошла серия профессиональных мероприятий. События посвящались культуре наставничества и смежным темам.









Фото: Минкультуры России