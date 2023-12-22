Александринский и Национальный белорусский театры договорились о сотрудничестве

Национальный драматический театр России (Александринский театр) и белорусский Национальный академический театр Янки Купалы договорились о сотрудничестве. Об этом свидетельствует подписанное соглашение.





Стороны договорились о партнерстве, передает ТАСС . Директор Александринского театра Сергей Емельянов отметил, что в соглашении написано «о сотрудничестве», но он сказал бы «о большой дружбе», которая несколько недель назад зародилась в Санкт-Петербурге.





В Белорусском государственном университете культуры и искусств с 20 по 22 декабря прошла международная образовательная программа просветительского проекта «Национальная театральная школа», реализованного на территории 20 российских регионов, Республики Сербской, Армении и Туркменистана. Более 1000 молодых деятелей культуры и искусств стали участниками образовательных курсов для театральных менеджеров, актеров, драматургов, специалистов художественно-постановочных частей театров. Они создали театральные проекты и повысили свою квалификацию. Также состоялись открытые диалоги с проректором по стратегическому развитию и партнерству Санкт-Петербургского государственного университете Анастасией Ярмош.









Фото: Pixabay.com