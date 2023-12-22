Выставка «Алексей Щусев. 150» в Музее архитектуры работает последний месяц

Выставочный проект «Алексей Щусев. 150» работает последний месяц. Об этом рассказали в пресс-службе Музея архитектуры имени Щусева.





Выставка стала самым масштабным проектом музея за последние десятилетия. Экспозиция заняла два главных пространства. В залах Анфилады раскрывается история становления великого зодчего. Зрители пройдут путь от ученических работ Щусева в Академии художеств к главным творениям – Казанскому вокзалу в Москве, Мавзолею Ленина.





Особое место в экспозиции также досталось двум знаковым произведениям Щусева – гостинице «Москва» и Государственному театру оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Отдельный зал посвятили железнодорожным проектам архитектора. Немалое внимание уделяется и работе Щусева в годы Великой Отечественной войны. Главная задача мастера тогда заключалась в восстановлении разрушенных городов и сохранении поврежденных памятников архитектуры в ряде городов. Выставка работает последний месяц – до 21 января 2024 года.









Фото: Пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева