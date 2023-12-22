В Музее современной истории России откроется выставка «Освобождение Европы»

Выставочный проект «Освобождение Европы» откроется в Музее современной истории России 28 декабря. Об этом информирует пресс-служба музея.





Выставка приурочена к 210-летию победы России и союзных держав в «Битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 года. Экспозиция расскажет о наполеоновском нашествии на страну, начале победоносного похода русских войск по Европе, присоединении страны к антинаполеоновской коалиции, взятии союзной армией Парижа, а также об отречении Наполеона от престола и подписании Парижского мира, уточнили в пресс-службе.





На выставке представят более 400 экспонатов. Большинство из них будут показаны впервые, включая мемориальные вещи, принадлежавшие императору Александру I, редкие образцы вооружения и обмундирования российской и европейской армий, полковые регалии и многое другое. Выставка будет работать до 3 марта 2024 года.









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