Умер польский актер Кшиштоф Респондек

Польский актер кино, сериалов и артист кабаре Кшиштоф Респондек скончался на 55-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил его друг и коллега по театру Кшиштоф Ханке.





Причина смерти артиста не раскрывается. Однако по данным coZa tydzien, актер мог скончаться в результате проблем с сердцем.





Кшиштоф Респондек присоединился к кабаре Rak в 1999 году. Артист быстро подружился с его основателем – Ханке.





На экране актер появился в 1990-х. Дебютировал в драме «Магнето». В его карьере числятся такие фильмы и сериалы, как «Слава и хвала», «В добре и в зле», «Преступники», «Предатели», «Шпионы», «Меченый», «Правосудие Агаты» и другие. Последний выход Респондека на сцену состоялся 10 декабря. У артиста осталась жена и две дочери.









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