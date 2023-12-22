Армянский фильм «Американец» попал в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм режиссера Микаэла Гюрджяна «Американец» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом рассказал художественный директор кинофестиваля «Золотой абрикос» Карен Аветисян.





По его словам, произошло «беспрецедентное, историческое событие». Армянский фильм впервые официально попал в шорт-лист «Оскара», который состоит из 15 лент.





«От того, чтобы стать номинантом, его отделяет один шаг. Но важно понять: что бы ни случилось, это уже большая победа», — написал Аветисян в соцсетях.





Мировая премьера «Американца» состоялась в рамках 19-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Фильм рассказывает о герое, которые чудом спасся в годы геноцида и перебрался в США. Картина 2022 года является результатом совместного производства Армении и Соединенных Штатов.





Режиссер, писатель и актер Майкл Гюрджян удостоился премии «Эмми» за роль в телефильме «Мать Дэвида». Кинематографист наиболее известен благодаря сериалу «Нас пятеро» - обладателю «Золотого глобуса».









Фото: YouTube