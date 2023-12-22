В Национальном театре Венесуэлы состоялся концерт русской народной песни

Концерт русской народной песни состоялся на главной сцене Национального театра Венесуэлы в Каракасе. Мероприятие прошло в четверг, 21 декабря.





Организаторами концерта по проекту «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка» стали министерства культуры и иностранных дел России и ФГБУК «Росконцерт» при поддержке посольства РФ в Венесуэле и мэрии Каракаса. Участниками вечера стал квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой.





«Сегодня к нам в гости приехал Росконцерт со своей потрясающей программой, думаю, что мы все в этом зале не просто будем наслаждаться русской культурой, но будем ею поглощены», — сказал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров в беседе с ТАСС





По его словам, концерт прошел в «прекрасном, недавно отреставрированном Национальном театре, оборудованном по последнему слову техники». Зрителями стали жители Каракаса, соотечественники, сотрудники МИД, уточнил дипломат.









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