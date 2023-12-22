В Театре Вахтангова поставили автобиографическую пьесу Цветаевой

Премьера автобиографической пьесы Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» состоялась на Новой сцене Театра Вахтангова. Об этом информирует телеканал «Россия-Культура».





Прозу Цветаевой на сцену перенес режиссер Владислав Наставшев. Постановщик представил зрителю разговор о высотах любви, уточнили журналисты. Историю жизни актрисы Сони Голлидэй рассказали три исполнителя. В спектакле сыграли Евгения Крегжде и Ксения Трейстер. Константин Белошапка исполнил около 12 ролей в постановке.





Постановка стала дебютом для Наставшева в Театре Вахтангова. Режиссер сам оформил спектакль, как и написал для него музыку.





«Повесть о Сонечке» писалась в трудные годы. В период написания произведения Цветаева спасалась воспоминаниями о прожитом счастливом времени, молодых актерах Мансуровской студии и актрисе Софье Голлидэй, с которой писательница была дружна.









Фото: Pixabay.com