Худрук «Шалома» Липовецкий назвал спектакли скончавшегося Левенбука визитной карточкой театра

Александр Левенбук на посту художественного руководителя театра «Шалом» создал спектакли, которые долгое время являлись визитной карточкой коллектива. Об этом заявил нынешний худрук Олег Липовецкий.





В пресс-службе московского еврейского театра процитировали слова руководителя. Липовецкий напомнил, что Левенбук стал худруком «Шалома» в 1988 году и возглавлял его более 30 лет.





«Как режиссер он поставил спектакли, на долгие годы ставшие «визитной карточкой» театра и основой его репертуара: «Национальность? Да!», «Поезд за счастьем» и другие. Эти спектакли принимали зрители многих городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья», — сказал худрук.





Липовецкий добавил, что театр провожает Александра Семеновича, вспоминая его вклад в развитие культуры и аплодируя ему как прекрасному артисту. Также он выразил соболезнования в связи с утратой от лица всего коллектива.





Александр Левенбук скончался в возрасте 90 лет в ночь на 22 декабря. Родился будущий актер, режиссер, писатель и радиоведущий 20 июля 1933 года в Москве. Руководил театром «Шалом» с 1988 по 2021 год.









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