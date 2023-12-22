В Италии с успехом прошел фестиваль российской культуры «Зимний сад искусств»

Фестиваль российской культуры «Зимний сад искусств» с успехом прошел в итальянском Риме и Бари. Мероприятие стало заключительным IV этапом федерального проекта «Культурная миссия в Италии».





Событие было приурочено к празднованию Дня Святителя Николая по православному календарю, отметили в пресс-службе фестиваля. Организаторами выступили Минкультуры России, Центр кинофестивалей и международных программ, Русский дом в Риме, администрация Дмитровского городского округа Мособласти, Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ, Российско-Итальянский центр экономики и развития «ЧЕЗВИР». Проект состоялся при содействии посольства РФ в Италии и посольства РФ при Святом Престоле.





В Базилике святых мучеников Виталия, Валерии, Гервасия и Протасия в Риме прошел концерт духовной и светской музыки. В нем выступили солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большого театра, хора «Союз православных женщин» Дмитровского городского округа Мособласти, вокальный ансамбль Русского дома в Риме. Партию фортепиано сыграла Наталья Погосян.





Завершился фестиваль концертом в Базилике Святого Иосифа. В нем участвовали солисты хора «Союза православных женщин», Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большого театра, а также трио итальянских музыкантов – выпускников консерватории города Бари.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Зимний сад искусств»