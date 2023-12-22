Сценарист Золотарев допустил продолжение сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить не только второй, но и третий сезон. Свое мнение на этот счет высказал сценарист проекта Андрей Золотарев.





Соавтор Жоры Крыжовникова в интервью «360» объяснил, от кого зависит судьба сериала. Золотарев отметил, что сам рассчитывает на его продолжение. По его словам, когда изначально «эту историю прикидывали», задумывали три сезона.





«Это зависит от единственного человека — от Жоры Крыжовникова. Сейчас пройдет сериал, осядет пыль. Мы соберемся и примем это решение», — констатировал сценарист.





Золотарев уточнил, что сериал снимали не по документальной книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Однако произведение дало импульс для работы над проектом. Отличие сериала и книги заключается в том, что фильм не основан на реальных событиях.









Фото: YouTube