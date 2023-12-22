Первый концерт в новом комплексе Сириуса состоится в марте 2024 года

Первый концерт в новом концертном комплексе в Сириусе состоится в марте 2024 года. Об этом журналистам рассказал худрук фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.





Новый концертный комплекс полностью планируют открыть в декабре 2024-го. Событие приурочат к годовщине федеральной территории. Уже в марте в камерном зале состоится небольшой камерный концерт.





«В этом зале будет представлена естественная акустика, зал будет обшит деревом, он будет вмещать около 559 человек. Это будет один из лучших залов для камерной музыки», — приводит ТАСС слова Фрая.





Главный архитектор проекта Андрей Литвинов уточнил, что следующий год – последний для строительства. Открытие камерного зала весной будет «пробным». Полноценно двери комплекса распахнутся в декабре.









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