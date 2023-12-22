Иранские мастера украсят барельефами строящийся в Москве дом

Мастера из Ирана украсят строящийся в центре Москвы особняк барельефами с изображением образов славянской мифологии, передает пресс-служба столичного стройкомплекса.



Речь идет о зданиях «Ильинка 3/8». Фасады особняков будут украшены копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора города Юрьев-Польский Владимирской области, сообщил заместитель мэра города Андрей Бочкарев.



Отмечается, что четыре барельефа установят на фасадах зданий, пятый — на входе на территорию домов.



«Фасады нескольких строящихся в центре столицы домов украсят барельефы из геналдонского доломита с изображением грифона, льва, пардуса и птицы Сирин. (...) Для этих работ инвестор пригласил мастеров из Ирана, которые ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис», — рассказали в пресс-службе.









Фото: Pixabay.com