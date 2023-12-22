Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил сенсационные итоги исследования

Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» представили сенсационные результаты исследовательской работы, которые позволили установить новое имя возможного проектировщика усадебного комплекса, передает пресс-служба музея.



В учреждении отметили, что вопрос авторства архитектурно-художественного проекта Горок всегда вызывал живой интерес, а в 2020-2022 годах были опубликованы и введены в научный оборот новые данные, изменившие привычную картину.



«Сотрудники музея-заповедника "Горки Ленинские" отмечают, что архитектор Федор Никитич Кольбе, бесспорно, имел отношение к строительным работам на усадьбе в 1912 году. Однако, по обнаруженным сотрудниками музея-заповедника документам, можно установить лишь факт его руководства отделочными либо ремонтными (установка отопления) работами», — рассказали в музее.



Сообщается, что авторство капитальной перестройке усадьбы Горьки было принято приписывать российскому зодчему Федору Шехтелю, однако версия вызывала сомнения.



Проведенное исследование установило, что к проекту имел отношение мастер «неоклассики» Иван Жолтовский. Выдержки из записей воспоминаний Жолтовского прямо свидетельствуют о его участии.



«Горки — это тоже я делал. Где Ленин жил — это для Зинаиды Григорьевны Морозовой», — сказано в воспоминаниях.



В музее добавили, что таким образом было получено первое документальное и мемуарное свидетельство того, что авторство проекта Горок принадлежит архитектору Ивану Жолтовскому.



«Это может быть подтверждено элементами фирменного стиля архитектора, и особенностями его биографии. Нам удалось получить доступ к документам, опубликованным Марией Нащокиной, и их подлинность и аутентичность не вызывает сомнений. И, в то же время, перед нами все равно остается масса вопросов, которые еще потребуют углубленной исследовательской работы», — рассказал ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов.













Фото: пресс-служба музея-заповедника "Горки Ленинские"