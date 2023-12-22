В Москве наградят лауреатов премии неигрового кино «Золотая свеча»

В Москве 26 декабря объявят лауреатов премии неигрового кино «Золотая свеча».



Церемония пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.



Премия «Золотая свеча» вручается в номинациях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм». В этом году решением оргкомитета премия также будет вручаться в номинации «За вклад в киноискусство». Кроме того, будет присужден приз зрительских симпатий.



В каждой из номинаций на соискание премии было отобрано по 10 работ. Картины в течение года были показаны на площадке Дома русского зарубежья.



Победителей премии определит экспертная комиссия художественного совета премии.









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