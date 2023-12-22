22.12.2023
В детские школы искусств ДНР и ЛНР в рамках нацпроекта «Культура» поставлены музыкальные инструменты и современное оборудование.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.
«По нацпроекту "Культура" музыкальные инструменты и современное оборудование были поставлены в 18 ДШИ Луганской Народной Республики и в 23 — Донецкой», — говорится в сообщении.
Глава Минкультуры рассказала, что в ДШИ доставлены рояли, виолончели, контрабасы, скрипки, флейты, саксофоны, балалайки, гитары, домры, аккордеоны. Одной из школ передана новая арфа.
«В ДШИ появилось необходимое оборудование для занятий: ноутбуки, интерактивные панели, проекторы, акустические системы, мольберты. Желаю ребятам творческих успехов, интересной учебы и ярких выступлений!» — говорится в сообщении министра культуры.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная сообщила
о том, что новые регионы включились в работу по оснащению детских школ искусств и музеев. Сообщалось, что в течение декабря будут идти основные поставки для масштабного переоснащения.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova