Детские школы искусств новых регионов начали получать оснащение

В рамках нацпроекта «Культура» в детские школы искусств новых регионов будут поставлены музыкальные инструменты.



Об этом на Координационном совете по культуре в Калининграде 1 декабря рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.



По словам Преподобной, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включились в работу по оснащению детских школ искусств и музеев и оперативно заключили необходимые контракты.



«Основные поставки для масштабного переоснащения будут идти в течение декабря. Но уже в ноябре были сделаны первые шаги. Так, Запорожская область получила пианино и рояли, в Донецкой Народной Республике в две школы искусств поступили новые народные инструменты — баян, аккордеоны, и струнные — скрипки, виолончели. ДШИ Першотравневого и Новоазовского районов ДНР получили необходимое для реализации образовательных программ звуковое оборудование. Также началось оснащение музеев. Компьютерную технику поставили в музеи ДНР, ЛНР и Запорожья», — приводит слова Надежды Преподобной пресс-служба Минкультуры России.



В новые регионы также начались поставки многофункциональных передвижных культурных центров — автобусов. В Запорожье в ноябре было доставлено семь автоклубов, в ДНР — три.









Фото: пресс-служба Минкультуры России