Скончался заслуженный артист России Борис Матвеев

Скончался заслуженный артист России, актер Большого театра кукол Борис Матвеев, сообщили в театре.



«С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в сообщении учреждения.



В театре отметили, что Борис Матвеев был незаменимым артистом театра, за его плечами было несколько десятков блестяще сыгранных ролей.



Борис Матвеев до работы в Большом театре кукол сотрудничал с Челябинским и Рижским театрами юного зрителя, «Ленкомом», Театром кукол Якутии, Астраханским театром кукол, театром «Бродячая собачка».



«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», — говорится в сообщении.









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