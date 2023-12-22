В новой работе «Союзмультфильма» встретятся принцессы классических мультфильмов

В новом короткометражном фильме «Союзмультфильма» принцессы из классических мультфильмов студии появятся вместе.



Среди героев мультфильма «Принцессы. Сказочный голос» — Принцесса из «Бременских музыкантов», Забава из «Летучего корабля», Дюймовочка и Золушка из одноименных фильмов, Ужасная-Прекрасная Принцесса из «Принцессы и Людоеда», Шамаханская царица из «Сказки о Золотом петушке», другие герои, сообщили в пресс-службе киностудии.



«Анимация "Союзмультфильма" исключительно богата на яркие, запоминающиеся женские образы, которые актуальны во все времена: только принцесс в мультфильмах "золотой коллекции" более 40 — и все они очень разные. Ну а "Союзмультфильм" сегодня — это огромная мультвселенная, где возможны любые невероятные события, и одно из них — встреча героинь из разных анимационных шлягеров. Я думаю, у нас получился очень гармоничный союз с новой историей, которая полюбится и детям, и взрослым», — рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.



Фильм «Принцессы. Сказочный голос» расскажет историю о том, как знаменитые принцессы объединяются в музыкальную группу, чтобы исполнить композицию на песенном конкурсе. На пути у планов встает Шамаханская царица вместе с продюсером Драконом.



В киностудии отметили, что для картины был разработан оригинальный визуальный стиль, позволивший авторам сохранить характерные черты образов классики и придать им при этом актуальность.