Объявлен шорт-лист «Оскара» в десяти номинациях

Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинациях.



По числу упоминаний лидером стала картина Греты Гервиг «Барби».



Итоговый список номинантов на премию Академии кинематографических искусств и наук США будет опубликован 23 января. Церемония награждения лауреатов «Оскара» состоится 10 марта 2024 года.



В категории «Лучший международный фильм» представлены в том числе картины «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Американец» Майкла А. Гурджиана, «Монах и ружье» Николая Арселя, «Рецепт любви» Чань Ань Хунга, «Учительская» Илькера Чатака, «Я — капитан» Маттео Гарроне, «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Тотем» Лилы Авилес, «Общество снега» Хуана Антонио Байона, «Дочери Ольфы» Каутер Бен Ханьи, «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.



Объявлены также фильмы, которые поборются в категориях «Лучший документальный фильм», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая музыка», «Лучшая оригинальная песня», «Лучший звук», «Грим и прически», «Лучший игровой короткометражный фильм», «Короткометражный документальный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм».