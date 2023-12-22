«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в лидеры среди российских проектов на Netflix по просмотрам

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял первую строчку среди российских проектов по количеству часов просмотров на американской стриминговой платформе Netflix.





Об этом в своем Telegram-канале сообщил режиссер проекта Олег Трофим.



«Стриминг раскрыл данные по просмотрам за первую половину 2023 года, и, по этим данным, среди российских фильмов "МГЧД" занимает первую строчку — 9,4 млн часов!» — написал режиссер.



Сериал «Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix 7 июля 2021 года.



Согласно отчету американской платформы, в топ-3 проектов по количеству часов просмотров вошли первый сезон сериала «Ночной агент», второй сезон сериала «Джинни и Джорджия» и первый сезон сериала «Глория».









Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"