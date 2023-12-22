В Ростове-на-Дону завершились съемки о партизанах Великой Отечественной войны

22.12.2023

В Ростове-на-Дону завершились съемки о партизанах Великой Отечественной войны
В Ростове-на-Дону завершились съемки фильма о деятельности партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

Съемки продолжались почти год, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, передает ТАСС.

По словам сценариста фильма Андрея Кудрякова, премьеру картины приурочат к годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, которую отмечают 14 февраля.

«Этот фильм интересен тем, что будет сочетать в себе и документальную хронику, и игровые эпизоды, построенные на мемуарной литературе, воспоминаниях. Главное, что фильм расскажет о совершенно неизвестных страницах истории нашей страны», — рассказал сценарист.

По словам создателей, фильмом они хотят напомнить ростовчанам о подвиге партизанского городского движения.

Режиссером картины выступил Руслан Кечеджиян. Над проектом также работали краеведы, исследователи, ученые Российской академии наук.


Фото: Pixabay.com