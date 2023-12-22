Театр Терезы Дуровой представит музыкальный спектакль «Три лотоса»

Московский театр Терезы Дуровой представит премьеру музыкального спектакля о Древнем Китае.



Постановка получила название «Три лотоса», ее режиссером выступила художественный руководитель театра, народная артистка России Тереза Дурова.



Показы пройдут с 22 декабря по 5 января на большой сцене театра.



«Постановка расширяет географию театральных путешествий, которые дарят знания о культурах разных стран, и приглашает перенестись в Древний Китай. Восточная мудрость, тонкие намеки, хитросплетенный калейдоскоп событий, оркестр с китайскими народными инструментами — все это, будто из дивной китайской шкатулки, явит зрителям музыкальный спектакль "Три лотоса"», — говорится в сообщении театра.



Над постановкой также работали сценограф Мария Рыбасова, художник по костюмам Виктория Севрюкова, композитор Сергей Кондратьев.