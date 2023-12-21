Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев ушел из жизни. Об этом сообщили его коллеги.





Публикация о смерти артиста появилась на странице театра «ВКонтакте». Актер скончался 18 декабря. Пепеляеву было 32 года.





Артист родился и вырос в Перми. Начал свою карьеру на сцене Театра «У Моста». В 2020 году Пепеляев пришел в Чайковский театр драмы и комедии. В Тольятти он переехал осенью 2023 года, где пришел в «Колесо». Актер успел принять участие в спектакле «Моя жена – лгунья», где сыграл Полисмена. Также он мог сыграть в постановке «Без солнца». Однако внезапная болезнь помешала ему продолжить репетиции.





В 2012 году Сергей Пепеляев снялся в фильме «Географ глобус пропил», где сыграл девятиклассника Деменева. Съемки проходили в Перми. Тогда актеру было 20 лет. Фильм стал единственным в его кинокарьере.









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