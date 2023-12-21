Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

21.12.2023

Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев
Актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев ушел из жизни. Об этом сообщили его коллеги.

Публикация о смерти артиста появилась на странице театра «ВКонтакте». Актер скончался 18 декабря. Пепеляеву было 32 года.

Артист родился и вырос в Перми. Начал свою карьеру на сцене Театра «У Моста». В 2020 году Пепеляев пришел в Чайковский театр драмы и комедии. В Тольятти он переехал осенью 2023 года, где пришел в «Колесо». Актер успел принять участие в спектакле «Моя жена – лгунья», где сыграл Полисмена. Также он мог сыграть в постановке «Без солнца». Однако внезапная болезнь помешала ему продолжить репетиции.

В 2012 году Сергей Пепеляев снялся в фильме «Географ глобус пропил», где сыграл девятиклассника Деменева. Съемки проходили в Перми. Тогда актеру было 20 лет. Фильм стал единственным в его кинокарьере.


Фото: Pixabay.com