В Петербурге открылась выставка «Правда Востока»

Торжественное открытие выставки «Правда Востока»: поэтика Востока в фотографиях Макса Пенсона, путевых заметках, очерках и фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова» состоялось в Государственном литературном музее «ХХ век». Об этом сообщила пресс-служба музея.





Выставка посвящена истории советской Средней Азии рубежа 1920-1930-х, которую запечатлел фотохудожник Макс Пенсон – фотокорреспондент старейшей газеты Узбекистана «Правда Востока» и информагентства ТАСС.





21 декабря в Государственном литературном музее «ХХ век» торжественно открылась выставка «Правда Востока»: поэтика Востока в фотографиях Макса Пенсона, путевых заметках, очерках и фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова».





«Сегодня, когда до Нового года остается неделя, Государственный литературный музей «ХХ век» переносит нас в Узбекистан – в мир тепла, просторов, солнца. Мы видим это в ярких, масштабных фотографиях замечательного фотокорреспондента Макса Пенсона», — сказал зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров.





В экспозиции представлены материалы Виртуального музея фотохудожника. Зрителям представлены более 1000 цифровых изображений, материалов из фондов Российской национальной библиотеки, частных коллекций.





Директор музея Марина Линович отметила, что выставка позволяет рассказать о дружбе народов и быте того времени. Проект создан в рамках Межгосударственной программы «Санкт-Петербург – культурная столица Содружества» при поддержке комитета по культуре Северной столицы. Выставка будет открыта до 29 февраля 2024 года.









Фото: Пресс-служба Государственного литературного музея «XX век»