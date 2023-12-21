В Коми открылся обновленный Музей книжной культуры

Музей книжной культуры открылся после реконструкции Национальной библиотеки Коми. Об этом журналистам рассказала заведующая сектором редкой книги библиотеки, куратор музея Елена Сердитова.





Помещения преобразились, но концепция осталась неизменной — показать историю коми книгоиздания от истоков до сегодняшнего дня, передает ТАСС . Национальной библиотеке Коми исполнилось 186 лет, а музею — девять.





«За 186 лет работы библиотеки мы накопили немало материалов, документов, книг», — поделилась Сердитова с агентством.





Экспозицию составили книжные памятники. Одним из них стало Евангелие от Матфея на коми языке, изданное в 1823 году в Санкт-Петербурге. По словам Сердитовой, это первое известное издание на коми языке, выпущенное типографским способом. Долго раритет выставляться не может, его демонстрируют «буквально по праздникам». Затем издание заменяют на копию, а саму книгу отправляют на хранение.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва