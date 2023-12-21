Зарубежные музыканты выступили на фестивале солидарности с Россией

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» стартовал в Великих Луках. Об этом сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.





Фестиваль начался с выступления шотландского музыканта-волынщика Джимми Мак Рэя. Он исполнил советские песни военных лет, передает ТАСС . Также на открытии выступила группа из Никарагуа «Либер Арте».





Творчество музыканта имеет международное признание, отметили в пресс-службе. Мак Рэй является известным общественным деятелем и одним из лучших волынщиков Шотландии.





«Он активно гастролирует во многих странах мира, отстаивая в своих выступлениях идеалы мира и дружбы между народами», — уточнили в пресс-службе.





Мак Рэй исполнил русские и советские мелодии, в том числе «Подмосковные вечера» и «Катюшу».









Фото: Джимми Мак Рэй / YouTube