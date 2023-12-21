В Царском Селе открылась выставка о традициях сладкого застолья

Выставка «Сладкий стол» в Александровском дворце» открылась в музее-заповеднике «Царское Село». Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.





В экспозицию вошли около 200 предметов, которые рассказывают о традициях сладкого застолья в честь двух главных христианских праздников: Рождества и Пасхи, их символах и атрибутах. Московский Музей истории шоколада и какао (МИШКА) холдинга «Объединенные кондитеры» участвовал в подготовке выставки.





Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова отметила, что в экспозиции много теплоты, уюта и атмосферы любимого дома.





«Всего того, чем наполнен Александровский дворец, где с 1905 года постоянно жила семья Николая II. <…>. Милые и трогательные экспонаты напоминают о традициях, вызывают эмоции и показывают малую часть огромного «закулисного» мира императорского двора», — сказала она.





Экспонатами стали открытки, пасхальные фарфоровые яйца, коробочки для рождественских подарков и упаковки сладкой праздничной продукции фирм, которые участвовали в создании сластей на рубеже XIX–XX веков. Ознакомиться с выставкой можно до 14 мая 2024 года.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»