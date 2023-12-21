В Омском музее имени Врубеля открылась выставка к его столетию

Выставка «Начало» открылась в Омском музее имении Врубеля к 100-летию учреждения. Музей празднует юбилей в 2024 году.





В Музее имени Врубеля открылась юбилейная программа, передает ТАСС . Выставка «Начало» дала старт ряду мероприятий.





«Мы с вами вступаем в юбилейный год. 21 декабря 1924 года открылась картинная галерея в Западно-Сибирском краевом музее. Именно с этого момента мы ведем отсчет своей истории», — сообщила журналистам директор музея Фарида Буреева.





По ее словам, до следующего 21 декабря запланирована программа событий. Начинается она с открытия новой выставки. Проект посвящен генерал-губернаторскому дворцу, уточнила Фарида Буреева.









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