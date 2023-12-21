Вышел последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Премьера последнего эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Серия вышла 21 декабря в 7:00 по московскому времени.





Проект вызвал ажиотаж среди зрителей и пользователей Сети. В основу сериала легла книга писателя Роберта Гараева о криминальных подростковых группировках Татарстана в конце XX века.





В СМИ перед выходом последнего эпизода появились сведения о том, что режиссер Жора Крыжовников («Елки новые», «Горько!») решил переснять последнюю серию. Ожидалось, что сериал закончится позднее. Однако режиссер в соцсетях анонсировал выход последней серии в запланированную дату – 21 декабря.





Ранее Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить «Слово пацана». По мнению режиссера, нужно научиться говорить правду и слушать ее, учиться на этом.









Фото: YouTube