В Третьяковской галерее обновилась экспозиция произведений Сурикова

Государственная Третьяковская галерея представила обновленную экспозицию произведений Василия Сурикова 21 декабря. Об этом сообщила пресс-служба музея.





В состав обновленной экспозиции вошли живописные этюды Василия Сурикова, скульптурные бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы об истории бытования «Боярыни Морозовой» в галерее. Сейчас около 40 произведений живописца, включая знаменитую «Боярыню Морозову», находятся на персональной выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее, которая открыта до 13 мая 2024 года.





Новая экспозиция в зале № 28 Третьяковской галереи состоит из двух частей. В первой ведется рассказ о создании и бытовании картины «Боярыня Морозова», а также о событиях, связанных с ее пребыванием в галерее. Вторая часть представляет произведения Василия Сурикова: от ранних академических до этюдов к знаменитым картинам.





Также в зале выставлен скульптурный бюст художника, созданный Саввой Мамонтовым. Он вошел в историю как предприниматель и меценат. Однако это не помешало ему попробовать себя в качестве художника.









Фото: Экспозиция Третьяковской галереи после реформы И. Э. Грабаря, 1916 / Пресс-служба Третьяковской галереи