Режиссер Мартин Скорсезе получит почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале

Режиссер Мартин Скорсезе удостоился почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф. Награждение пройдет в рамках 74-го Берлинского кинофестиваля 20 февраля 2024 года, говорится в сообщении на официальном сайте киносмотра.





В тексте уточняется, что Скорсезе за время своей профессиональной деятельности в киноиндустрии стал «непревзойденным образцом для подражания».





«Его фильмы сопровождали нашу историю <...>, его герои жили и росли в нас, его взгляд на историю и человечество помог нам понять и задаться вопросом, кто мы такие и откуда взялись», — отметили организаторы.





Также авторы публикации обратили внимание на последний фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. По мнению организаторов фестиваля, картина стала «одним из величайших достижений» 81-летнего режиссера.









Фото: YouTube