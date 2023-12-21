Три крупных музея в Тверской области можно будет посетить по единому билету

21.12.2023

Три крупных музея в Тверской области можно будет посетить по единому билету
Всероссийский историко-этнографический музей, Тверской государственный объединенный музей и Мультимедийный исторический парк «Россия Моя история» заключили соглашение о сотрудничестве. Три комплекса с 2024 года можно будет посетить по единому билету.

В пресс-службе АНО «Тверской вектор» сообщили ТАСС о достижении договоренности между музеями Тверского региона.

«Первый большой шаг партнерства и взаимодействия — это возможность посещения музеев по единому билету», — говорится в сообщении.

Торжественное подписание соглашений состоялось в парке «Россия — Моя история». Стороны будут развивать и укреплять взаимные интересы по проведению мероприятий и проектов в сфере культуры, образования и духовно-нравственного воспитания граждан. Посетить музеи по единому билету жители и гости региона смогут уже в начале 2024 года.


Фото: YouTube