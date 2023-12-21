В Музее русского импрессионизма откроется выставка «Группа «13». В переулках эпохи»

Посетители Музея русского импрессионизма смогут побывать на выставке «Группа «13». В переулках эпохи». Об этом сообщила пресс-служба музея.





Выставка будет открыта с 8 февраля по 2 июня 2024 года. Зрители смогут заглянуть в «переулки» отечественного искусства 1930-х. В графических и живописных работах художников группы «13» нашло отражение искусство старых мастеров, принципы импрессионизма и постимпрессионизма.





Посетителям предлагается новое прочтение творчества Владимира Милашевского и Даниила Дарана, Татьяны Мавриной и Николая Кузьмина, Надежды Удальцовой и Александра Древина. Рассказ о группе будет дополнен произведениями Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми художники «13» находились в мысленном диалоге, отметили в пресс-службе.





«Впервые творчество группы «13» будет в таком объеме представлено работами из музейных собраний, среди которых Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и другие», — говорится в сообщении.





В экспозицию войдут более 300 произведений графики, живописи, ДПИ и книг из 17 музеев и 13 частных коллекций. Выставка будет работать до 2 июня 2024 года.









Фото: Роман Семашкевич. «Чтецы» / Пресс-служба Музея русского импрессионизма