В Астане открылась выставка «Люминесценция» в рамках Дней Москвы

Выставка «Люминесценция» с работами московской художницы Елены Кутузовой открылась в Астане. Проект начал работать в рамках Дней Москвы, которые проходят 21-23 декабря.





В экспозицию вошли картины, выполненные в технике «двойного изображения», информирует ТАСС . Кутузова в беседе с агентством уточнила, что привезла лучшие работы из всех коллекций. Художница призналась, что первый раз в Астане.





«Очень хотелось удивить зрителей. Название выставки «Люминесценция» — это принцип свечения моих работ, когда меняется изображение. Первый слой картин нанесен акрилом, второй слой — прозрачный с добавлением люминофоров», — отметила Кутузова.





На выставке есть серия работ, которые написаны специально для представления в Астане, добавила она.





Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, представители посольства РФ в Казахстане, Русского дома в Астане, жители и гости города побывали на открытии выставки. Проект открылся в бизнес-центре «Москва». Выставка будет открыта до 31 января.









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