Мариинский театр покажет «Баядерку» в честь 85-летия балетмейстера Габриэлы Комлевой

Балет «Баядерка» представят на Исторической сцене Мариинского театра в честь 85-летия балетмейстера-репетитора, педагога Габриэлы Комлевой. Об этом театр сообщил в Telegram-канале.





В прошлом солистка балетной труппы Габриэла Комлева празднует 85-летие 27 декабря. Главные партии в этот день в «Баядерке» исполнят Виктория Терешкина, Кимин Ким и Анастасия Лукина.

Габриэла Комлева училась в хореографическом училище имени Вагановой, после чего ее сразу приняли в труппу Кировского (Мариинского) театра. Балерина удостоилась звания народной артистки РСФСР в 1975 году, а в 1983-м – народной артистки СССР. Комлева первая исполнила партии Девушки в «Ленинградской симфонии», Асият в «Горянке», Ариадны в «Икаре» и многих других постановках театра. Балерина также исполняла партии классического репертуара.





Артистка снялась во многих телефильмах, включая знаменитую «Баядерку» 1979-го. Партия Никии стала одной из самых знаковых в ее галерее образов, отмечается в сообщении.





С 1979 года Комлева работает педагогом в Мариинском театре. В 1989-м стала балетмейстером-репетитором. Сегодня готовит партии с Анастасией Лукиной, которая исполнит партию Гамзатти в спектакле по случаю юбилея педагога.









Фото: YouTube