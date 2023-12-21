Россия и КНР договорились о взаимной поддержке развития культурных инициатив в кинематографе

Российская сторона обсудила с представителями Главного управления КНР по делам кинематографии профильное сотрудничество. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Делегация из РФ посетила Пекин. Министр культуры обсудила с китайскими коллегами профильное сотрудничество в сфере кинематографии.





«Китай — одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, он обладает большим творческим и техническим потенциалом. Вместе мы можем создать кадровый и идейный резерв, который укрепит партнерство наших стран», — написала Ольга Любимова в Telegram-канале





Министр культуры рассказала китайским коллегам об инициативе учреждения Евразийской кинопремии и кинофестиваля. Планируется создать десять номинаций и включить в программу мероприятия проведение деловых площадок, кинорынка, образовательных проектов, презентаций стран-участниц и питчингов.





Стороны также договорились о взаимной поддержке развития культурных инициатив в сфере кинематографа. Минкультуры будет прорабатывать на экспертном уровне реализацию новых проектов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой