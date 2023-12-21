В Красноярском крае пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

В Красноярском крае с 11 по 13 февраля пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».



Концерты скрипача и дирижера Владимира Спивакова и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» пройдут в Красноярске и Железногорске.



«Виртуозы Москвы» в концертном сезоне 2023/24 отмечают 45-летие. В Органном зале Красноярской филармонии 11 февраля коллектив представит программу из произведений Моцарта, Чайковского, Веберна. В состав струнного квартета войдут Алексей Лундин, Петр Никифоров, Василий Данилец, Вячеслав Маринюк.



В тот же вечер в Малом зале им. И.В. Шпиллера Владимир Спиваков представит особую программу — концерт в одном отделении в стилистике салонного музицирования эпохи барокко.



Для поклонников Баха станет подарком авторский проект Владимира Теодоровича «Час Баха».



«Проработав вместе с Владимиром Теодоровичем более 10 лет, могу с уверенностью сказать, что к творчеству этого композитора у маэстро особое отношение. И потому на концертах царит почти сакральная, интимная атмосфера», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.



13 февраля на сцене Большого зала филармонии выступит камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии